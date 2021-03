Gli alpini della sezione di Imperia in servizio al centro vaccini di Camporosso

Gli alpini della sezione di Imperia capitanati dal presidente Giovanni Badano sono in servizio al centro vaccini di Camporosso. Insieme alle altre associazioni coordinano la logistica esterna per gestire al meglio l'afflusso dei cittadini che si recano a vaccinarsi.



2Gli alpini dei gruppi di Bordighera e Vallecrosia - si spiega nella nota - coordinati dai capigruppo Rosa e Turone si avvicendano in turni per essere sempre presenti e dare il loro apporto sia logistico che di accompagnamento di persone meno abili. Gli alpini hanno un solo motto... aiutare chi ha bisogno, e come sempre presenti nelle calamità, e come in questo tremendo momento di pandemia presenti sempre. Una parola un aiuto un sorriso per tutti".