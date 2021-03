Sanremo: la Rai chiede un'istituzione permanente per i giovani cantanti, Biancheri “Noi ci siamo”

A poche ore dalla finalissima del 71° Festival di Sanremo e dopo la proclamazione del vincitore delle nuove proposte, la Rai parla senza tanti giri di parole nel chiedere un'istituzione fissa per i giovani cantanti italiani.

Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa il vice direttore di Rai1, Claudio Fasolo: “Torno a chiedere con forza una struttura permanente per valorizzare questi giovani, penso che sia importante per la Rai, per l'industria e la cultira musicale italiana lavorare su questi formidabili progetti. Quest'anno, grazie ad Amadeus e Coletta, abbiamo fatto passi avanti con un 'Ama Sanremo' straordinario con cinque serate, ma vorrei un progetto per tutto l'anno con spazi adeguati”.

E il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha risposto 'presente': “Come Sanremo siamo disposti a portare avanti questo progetto per la Rai”.

Poi l'apprezzamento per la promozione del fiore locale: “All'uscita della sala stampa abbiamo un bouquet per le giornaliste presenti, abbiamo parlato poco di fiori ma Amadeus è stato davvero una macchina da bouquet sul palco dell'Ariston. Grazie alle persone che lavorano e agli artisti che li hanno creati, grazie anche al nostro Mercato dei Fiori. Dietro ai fiori c'è un messaggio legato al turismo, importante per la promozione della nostra città ma anche di un Paese che vive di turismo”.