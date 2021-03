71° Festival di Sanremo: Annalisa e l’analogia tra fisica e musica “Scrivere canzoni è il mio modo di risolvermi”

Dopo aver portato ieri sera “La musica è finita” di Ornella Vanoni alla serata delle cover, Annalisa è in piena lotta per la vittoria finale insieme a Ermal Meta. “Avevo una grande responsabilità ho portato una canzone della quale sono innamorata - ha commentato oggi in sala stampa - sono contenta di come è andata e di essere stata giudicata bene dagli orchestrali”.

La sua laurea in fisica è stata spesso oggetto di analogie con la passione per la musica, diventata poi la sua professione: “Vedo dei punti di incontro nella creatività scientifica e artistica, la musica e lo scrivere canzoni è il mio modo di risolvermi”.

Seconda in classifica al venerdì, vuole tenere i piedi ben saldi a terra: “Sono felice di essere in questo Festival e mi sento molto fortunata. Sono felice che le cose stiano andando bene e me la voglio godere, mi godo questi giorni e queste buone votazioni. Voglio continuare a fare del mio meglio, siamo in tanti e l’importante è esserci”.

E poi, in conclusione, una battuta per il suo animo sportivo: “Non tifo una squadra in particolare, ma mi piace guardare il calcio locale”.