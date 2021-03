Una platea di palloncini colorati per la seconda serata del 71° Festival di Sanremo

Dal teatro vuoto a una platea di palloncini colorati. Un'immagine gioiosa e variopinta per iniziare la seconda puntata del 71° Festival di Sanremo con Fiorello in versione Achille Lauro in black che parte da via Matteotti per poi raggiungere Amadeus sul palco.

Questa l'idea della Rai per sopperire alla mancanza di pubblico che ieri, nonostante Fiorello abbia provato a sdrammatizzare, si è fatta sentire e non poco.

Poi, dal palco, l'appello di Fiorello per una campagna vaccinale rapida ed efficace con riferimento ai tanti giovani che tra poco torneranno in didattica a distanza.