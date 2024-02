La banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera al Festival di Sanremo, il racconto dell'esperienza a “Viva Rai 2!” (Foto)

La banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera sbarca alla 74esima edizione del Festival di Sanremo esibendosi nella trasmissione mattutina 'Viva Rai 2!', che è andata in onda lunedì 5 febbraio, condotta da Rosario Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

La banda bordigotta ha accompagnato l’entrata dei due protagonisti principali della kermesse canora: Amadeus e Fiorello. "La 74° edizione del Festival di Sanremo è stata un'edizione davvero straordinaria per il nostro territorio e anche per le realtà locali non solo sanremesi. La nostra banda ha partecipato a uno dei primi eventi della settimana festivaliera: la trasmissione Viva Rai 2! che è andata in onda lunedì 5 febbraio, unica edizione mattiniera in diretta alle 7:15, condotta da un vulcanico Rosario Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Siamo stati protagonisti dell’apertura della puntata e abbiamo accompagnato l’entrata di Amadeus e Fiorello" - dice Luca Anghinoni, maestro della banda Banda Musicale Borghetto S. Nicolò - Città di Bordighera - "La richiesta di partecipare è arrivata venerdì sera, poco prima della consueta prova settimanale, e subito ci siamo attivati per verificare la presenza dell’organico".

Un'opportunità unica che la banda bordigotta non si è lasciata sfuggire. "Mi sono così messo in contatto con il M° Enrico Cremonesi, direttore musicale della trasmissione, che ci ha chiesto di eseguire la sigla della trasmissione e un brano che accompagnasse l’ingresso dei due protagonisti composto originariamente per l’orchestra del festival. Ho così provveduto immediatamente a trascrivere l’arrangiamento dei due brani per il nostro organico e in poche ore di prove ci siamo preparati per il nostro intervento televisivo" - racconta Luca Anghinoni, maestro della banda bordigotta - "Anche se la partecipazione ha comportato una levataccia alle 4:30, i componenti del gruppo musicale sono stati entusiasti dell’esperienza, grazie all’eccezionale simpatia del conduttore e alla professionalità dello staff Rai".

L'esibizione della banda di Bordighera è stata impreziosita dalla collaborazione con l’associazione Vittoria ASD di Vallecrosia con le majorettes Vittoria Scarcella e Gaja Barberis e con un'eccezionale portabandiera: la soprano Claudia Sasso, che ha avuto modo di regalare uno dei suoi acuti a Fiorello lasciandolo senza parole. "Ci siamo molto divertiti" - svela Anghinoni - "Abbiamo anche ricevuto l’invito per partecipare alla trasmissione a Roma come ospiti. Non so se riusciremo ad organizzarci per il Foro Italico ma è stato un onore per noi sentirsi così ben accolti".