‘Oltre il festival’ chiude con numeri da record: a Villa Nobel con le radio Mediaset

Villa Nobel chiude la settimana dei record di 'Oltre il Festival', l’innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con RadioMediaset - partner esclusivo - nel prestigioso luogo sanremese di Villa Nobel, dove sono giunti 3.500 invitati.

Una terza adizione, quella di 'Oltre il Festival', che ha visto confermata, con successo, la sua formula costruita nel segno dell’ospitalità, della gentilezza e della cura del dettaglio, attorno agli studi di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bellla & Monella e alla presenza dei conduttori amati dal grande pubblico: Diletta Leotta, Daniele Battaglia, Mariasole Pollio, Melita Toniolo, Lucilla Agosti, Fernando Proce, Chiara Lorenzutti, Giorgia Venturini, Claudia Cesaroni, Marco Guacci, Alan Palmieri e Linda Pani.

Con il suo modello di accoglienza e ospitalità all’insegna di una memorable experience, ha animato i diversi spazi dell’affascinante Villa Nobel, riportandola in luce in un vero e proprio hub di contatti, relazioni, incontri, interviste e produzione di contenuti, digital, social e video.

400 giornalisti accreditati, troupe TV in rappresentanza delle maggiori testate nazionali e top content creator, nella settimana di OLTRE IL FESTIVAL, insieme ai 30 cantanti in gara e ai grandi ospiti speciali, invitati dalle 6 radio Mediaset per interviste e incontri live. Punta di diamante la splendida Serra di 400 mq nel suggestivo giardino di Villa Nobel, sede del ristorante 'Cristal Gourmet', una sfavillante casa di vetro sempre pronta ad accogliere ogni ospite offrendo il massimo comfort ed altissima qualità nel servizio di ristorazione guidato da Valter Gaiaudi, coadiuvato nella scelta dei vini dal sommelier Diego Giacomello.

Dagli studi RadioMediaset, dislocati all’interno della Villa, gli artisti in gara, ospiti vip e talent all’ingresso hanno apposto sul backdrop il loro autografo con uno speciale marker Limited Edition Montegrappa, prima fabbrica di penne italiane e simbolo dell’alto artigianato da scrittura Made in Italy.

La sosta dentro Villa Nobel è stata per ogni ospite un’autentica e stimolante esperienza fatta di sorprendenti scoperte, come la mostra fotografica ScattiAMO, realizzata in collaborazione con Nikon, una galleria di 30 scatti che hanno colto l’attimo in scena sul palco dell’Ariston realizzati dalle agenzie press accreditate in Teatro.

Impreziosita e arricchita dai tappeti artigianali di alto design di Matteo Pala e dalle esclusive pareti a pannello in pelle “Nabucco” di Prodital, Villa Nobel ha offerto il massimo comfort anche con gli elementi di arredo personalizzati per ogni ambiente firmati da Sitia, marchio di sedie, divani, poltrone, sgabelli ed elementi di arredo specializzato nel contract, con focus sugli imbottiti di qualità “Made in Italy”. Codutti, con le sue creazioni di alta gamma per l’ambiente lavoro, ha offerto un tocco di funzionalità, mettendo a disposizione un elegante tavolo “Sharing”. La novità di quest’anno, il terrazzo rooftop con gli ombrelloni di Crema Outdoor, ha regalato momenti di pura magia: un posto inaspettato e straordinario, dove Primato, azienda di innovativi riscaldatori pirolitici alimentati a pellet, ha assicurato la perfetta temperatura esterna per una sosta indimenticabile, allietata da deliziose amuse-bouche preparate a vista da Zanco Gourmet, cucinate sul Fry Top di Primato.

Immersa nel magnifico parco di 6.000 mq, abitato da splendide piante pregiate ed esotiche, la luccicante serra del ristorante realizzata da Privitera Eventi, leader nel settore delle coperture scenografiche, è stata il cuore pulsante. La grande sala trasparente è stata illuminata dal brand vicentino OLEV con incantevoli corpi illuminanti nei colori verde e oro, che ha ricreato un vero e proprio giardino naturale a testa in giù, completato da una ricercata composizione di foglie naturali firmata dal Floral Designer Thomas Pellizzaro: il suo verde sospeso ha creato continuità con gli allestimenti floreali dei tavoli, conferendo alla location un’allure raffinata e intima.

Un altro ricercato e apprezzato punto di incontro all’interno del parco è stato lo Spazio SunSquare, con la sua originale tenda da sole a vela, che ha fatto da tetto alla rilassante zona lounge, arredata con divani Roda. Per la terza edizione, Enzo Polidoro è stato il perfetto padrone di casa ed animatore delle cene serali.

Il premio Paesaggio in*canto - la cui prima edizione si è svolto a Oltre il Festival, promossa da AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, è stato assegnato a Ghali per il testo della canzone Casa Mia.