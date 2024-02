I frantoiani di Confartigianato tra i protagonisti a Casa Sanremo: una vetrina di eccellenze gastronomiche

Durante la settimana del Festival, Casa Sanremo è stata un’ottima vetrina per la promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. Tra queste, grande protagonista è stato l’olio dei frantoiani di Confartigianato Imperia, tra gli sponsor degli eventi organizzati al Palafiori. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, sulle tavole di Casa Sanremo è stato possibile trovare l’olio Fresia, Boeri, Calvi, Nuvolone, Roi, Ulivi di Liguria, Baglietto e Secco e F.lli Pozzo.

I frantoiani sono stati inoltre protagonisti della trasmissione “Buongiorno Sanremo” in onda tutte le mattine della manifestazione canora. Nel format condotto da Savino Zaba, in rappresentanza dei frantoiani, è intervenuto Alessandro Boeri, Presidente provinciale Confartigianato Imperia Giovani Imprenditori, molto attivo nella vita associativa.

Durante l’intervista sono state affrontate alcune tematiche.

Si è innanzitutto parlato dalle caratteristiche dell’oliva taggiasca. Come specificato da Alessandro, l’oliva è lo specchio del territorio in cui nasce: partendo dal livello del mare e raggiungendo i 600 metri di altezza, l’oliva in Liguria ha periodi di maturazione differenti, è piccola, ricca di olio ed è bilanciata, perché è sia bella da vedere che buona da gustare e il suo olio è scelto dalle grandi cucine stellate perché non copre i profumi dei piatti.

Si è ribadito inoltre che è fondamentale oggi essere rappresentati da un sindacato forte in un’epoca in cui tutto cambia velocemente tra tecnologie, enti di controllo e legislazione, avere qualcuno che faccia da filtro tra impresa e chi sta sopra l’impresa è essenziale.

Un fenomeno in crescita è il turismo nei frantoi, il cosiddetto “oleoturismo”: il grande impegno dei frantoiani, sottolinea Alessandro, ha permesso un aumento dell’interesse verso l’olio extravergine d’oliva da parte del consumatore, che ora è curioso di conoscere meglio un prodotto a lungo sottovalutato. Sono in crescita le richieste per visitare i frantoi e questo genera consapevolezza su cosa c’è dietro alla realizzazione dell’olio.

Alessandro Boeri ha poi ricalcato la passione sua e della sua famiglia, con lui giunti alla quinta generazione, e ha ribadito che lui, come tutti i frantoiani del territorio, intende portare avanti questa tradizione, rimanendo al passo con i tempi e coinvolgendo altri giovani imprenditori, motivati anche attraverso iniziative e contributi messi a disposizione dalle istituzioni.

L’intervista si è conclusa con uno sguardo al Made in Italy, molto richiesto soprattutto all’estero anche per la presenza di 600 varietà di olive che rendono unico il nostro Paese dal punto di biodiversità. È possibile vedere la puntata integrale del 9 febbraio sul canale YouTube di Casa Sanremo al seguente link.