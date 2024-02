Da Napoli parte un esposto in Procura per la vittoria Angelina Mango al Festival di Sanremo

C’è anche una denuncia alla Procura della Repubblica di Imperia, contro la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo. L’ha presentata l’avvocato Angelo Pisani, conosciuto anche come il legale di Maradona, che si scaglia contro la votazione dei giornalisti, che ha ribaltato quella del televoto.

Secondo l’esposto presentato in Procura la vittoria di Angelina Mango è stata meritata ma anche condizionata dal voto dei giornalisti della sala stampa e dai rappresentanti delle radio. In pratica la denuncia si basa sul fatto che il televoto conta meno delle altre due giurie se queste si coalizzano.

E’ così partito l’esposto alla Procura della Repubblica per ‘truffa da minorata difesa in danno agli utenti votanti’. L’avvocato Pisani sostiene anche il fatto che i tanti ‘televotanti’ hanno pure speso dei soldi ed emerge anche la causa vinta dallo stesso per Maradona, quando venne accusato di essere un evasore.

Secondo il legale il codice 18, quello di Geolier, sarebbe risultato bloccato e, oltre alla causa penale ne verrà intentata una civile, nella quale verrà chiesto il risarcimento danni e il rimborso del pagamento per un voto inutilizzato e per la mortificazione della giuria e volontà popolare. Non è nemmeno esclusa una richiesta di conta dei voti.