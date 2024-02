A Casa Sanremo debutta il Premio Penisola Sorrentina 2024

Sanremo è sempre Sanremo. E anche per il 2024 il Premio Penisola Sorrentina a Casa Sanremo è stato presente con il suo patron, Mario Esposito, per mettere a punto relazioni, idee e contenuti dell'edizione da mandare in scena nel mese di ottobre a Sorrento.



Ad accompagnare il patron, Ida Greco e Giuseppe Leone, che ha partecipato anche ad un appuntamento Writers, insieme con il fotografo Claudio Barontini, per un progetto promosso dal Comune di San Giorgio La Molara (Benevento) e della Comunità Montana del Fortore.



Dalle zone marine a quelle dell'entroterra si respira dunque molta Campania sulla riviera ligure. "Un palcoscenico bellissimo", commenta il direttore del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito. "Un plauso - continua l'operatore culturale- va a Vincenzo Russolillo e a tutto il suo staff di cui fa parte anche la nostra Viridiana Salerno con cui stiamo già immaginando nuove sinergie e nuovi contenuti da portare a Sorrento allo scopo di avvicinare sempre più questi due fantastici e famosi posti di mare e di cultura".