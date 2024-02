Grande successo per ‘Vip & Friends for Women’, il progetto contro la violenza sulle donne a Sanremo ‘Sola mai più’

Grandissima affluenza e adesione di attrici, giornaliste, cantanti, modelle e in generale donne del mondo dello spettacolo arrivate nella città del Festival per registrare al Quick Music Studio il brano ‘Sola Mai Più’.

“L'iniziativa è stata fortemente voluta da Aperturas Events – si spiega nel comunicato - dinamica realtà modenese impegnata non solo nell'organizzazione di eventi ma anche di attività sociali in vari ambiti. Venerdì 9 febbraio, penultima giornata della kermesse sanremese, neanche la pioggia ha fermato le artiste che hanno voluto essere presenti in studio per diventare le testimonial di un'importante messaggio contro la violenza sulle donne.

Sotto la supervisione del maestro Ferdinando Mongelli, le partecipanti e le celebrities hanno cantato ognuna una parte della canzone il cui messaggio è quello di unire le donne contro ogni violenza anche rivolgendosi al numero gratuito 1522 del ministero delle pari opportunità.

Si ringraziano tra le altre:

Antonella Salvucci - Attrice internazionale e presentatrice

Georgia Mos - Top Dj Internazionale

Marina Parrulli – Conduttrice e speaker radiofonica

Valentina Battini - Presentatrice e attrice teatrale

Cecilia’s (Cecilia Di Franco) - Cantante

Rosaria Scotto - (finalista Miss Italia) - Modella

Evelina Nechay (La più Bella d'Italia) - Modella

Ary Music (Arianna Lavacchielli) - Cantante

Eva Moon (Eva Luna Gallo) - Cantante

Bea Molatta - Artista

Joia B (Maria Pia Migliaccio) - Cantante

Edna Giloya - Cantante

e in generale tutte le persone che hanno reso possibile questo importante progetto.

Grazie anche alla collaborazione con RID 96.8 fm (radio incontro donna) realtà laziale che nasce dall'esperienza quarantennale di Radio Incontro Italia, una radio che ti connette in modo leggero e frizzante con vari mondi ed ha come speaker voci che provengono da diversi settori, con un occhio attento al mondo femminile.

Prima della registrazione l'attrice internazionale Antonella Salvucci che fin da subito è stata tra le sostenitrici del progetto ha presentato l'iniziativa al Villaggio del Festival durante una bellissima intervista con la conduttrice tv Vittoria Castagnotto.

Ora a Bologna il team composto dal produttore esecutivo Faber Arena arrangiatore e titolare di Arena Records procederà al mixaggio finale.

Si ringrazia inoltre Paola Iommi docente di pianoforte del Conservatorio di Modena e Anna Ferrari cantante, vocal coach e direttrice corale per l'attività svolta di preproduzione. Ringraziamenti finali, nuovamente, al maestro Mongelli per l'accurato lavoro svolto nel suo Quick Music Studio a Sanremo. Vip & Friends sostiene progetti sociali e green, questi ultimi curati dal team leader di Ripuliamoci Roberto Benelli di Reggio Emilia.

Prossimamente, il brano, una volta finito, verrà presentato alla stampa e ai media in grande stile con un'importante evento nazionale. Stay Tuned!”