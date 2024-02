Festival 2024: 'Casa Sanremo' chiude con numeri da record, il prossimo anno durerà due settimane

Si è conclusa sabato 10 febbraio la XVII edizione di Casa Sanremo: un’edizione da record.

Il successo dai grandi numeri che confermano la centralità dell’area hospitality del Festival della canzone italiana: 6.024 pass, 580 esibizioni live, 88 presentazioni di libri, 220 ore di produzione televisiva. Sono state già annunciate le date per il prossimo anno: dal 25 gennaio all’8 febbraio 2025, due settimane di appuntamenti ed eventi imperdibili.

Casa Sanremo, a circa 150 metri dall’Ariston, si sviluppa su una superficie di 7.900 mq e quest’anno, aprendo eccezionalmente il venerdì precedente all’inizio del Festival, ha ospitato migliaia di visitatori che ogni giorno hanno animato gli spazi e le aree della Casa per vivere la settimana sanremese in un’ottica totalmente diversa. Un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono nella Città dei Fiori, un luogo multiforme dove hanno preso vita iniziative culturali dall’ampio respiro, spaziando dalla musica all’attualità, dalla letteratura all’arte e alla cucina.

"Siamo talmente soddisfatti e felici di quanto abbiamo e stiamo raccogliendo dall’Edizione 2024 di Casa Sanremo - – ha dichiarato il Patron di Casa Sanremo e Presidente Consorzio Eventi Vincenzo Russolillo - che non sentiamo la stanchezza e siamo già a lavoro per preparare la 18esima edizione. Abbiamo raggiunto numeri incredibili, abbiamo potenziato i nostri canali social e di comunicazione, abbiamo accolto giornalisti ed artisti da tutto il mondo e abbiamo stretto delle partnership di livello internazionale, rafforzando la sinergia con tutte le forze RAI. Uno standard qualitativo altissimo che ci ha permesso di scommettere anche sulla cultura, sulla solidarietà e su grandi temi di attualità vicini soprattutto ai giovani e alle famiglie. Il dialogo con il nostro pubblico, che è sempre più numeroso, è un dialogo costante che dura tutto l’anno. Non prendete impegni per quest’estate perché ritornerà Casa Sanremo estate".