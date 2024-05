L’artista Pugliese Mister Pipoli alle semifinali Nazionali del Rumore BIM Festival contest dedicato a Raffaella Carrà

Continua l'ondata di successo dell’artista Pugliese Mister Pipoli di Monopoli (Bari) legato alla Liguria da anni dopo la sua esibizione al Palazzo Roverizio di Sanremo durante la Settimana del Festival 2024. Il rocker annuncia ai microfoni del Sanremo news la partecipazione alle semifinali Nazionali del Rumore BIM Festival contest dedicato a Raffaella Carrà presentato da Enzo Paolo Turchi e Samuele Pedron.



Le prime selezioni si sono svolte a Genova (Salita Pallavicini) domenica 19 maggio. Il rocker ha presentato dinanzi alla commissione il brano intitolato ‘Artista Oggi’ tratto dall'album Cambio di Rotta ottenendo l'idoneità per le semifinali Nazionali che si svolgeranno nella Città di Sanremo. Sarà un’estate 2024 per Mister Pipoli in tour con una serie di Festival che lo porteranno ad esibirsi sui palchi di diverse città italiane con una nuova band. In corso i lavori per il 5° album con la collaborazione di Eliano Bellanova, Direttore e Presidente Editoriale dell'Araba Fenice, e Andrea Ferigo, musicista di Verona.