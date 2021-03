Siamo stati alle prove generali del 71° Festival di Sanremo: l'immensa emozione di sentire musica dal vivo dopo un anno di silenzio

Assistere alle prove del Festival è sempre un’emozione, ma nell’anno dell’Ariston deserto ha un valore in più che non si può nascondere.

Sentire musica dal vivo dopo un anno di silenzio non è poca cosa ed è il simbolo di quel chiaro messaggio lanciato da Amadeus ai nostri microfoni: “Se lo spettacolo riparte tutti torneranno a lavorare, da chi riempie gli stadi a chi suona nelle cantine”.

Quindi, in attesa che riparta anche la musica della cantine e dei piccoli locali che vivono di live, oggi i big del Festival sono stati sul palco dell’Ariston per la prova generale che anticipa di poco più di 24 ore il via alla 71ª edizione.

Già al primo ascolto emerge una Arisa (“Potevi fare di più”) con una marcia in più e pronta a fare breccia in molti cuori, come invece faranno Colapesce e Dimartino (“Musica leggerissima”) ma con le radio.

Strizza l’occhio al mainstream anche la coppia Michielin-Fedez (“Chiamami per nome”), mentre Francesco Renga (“Quando trovo te”) si avvicina un po’ troppo all’esercizio di stile. Ci è piaciuta Annalisa (“Dieci”) come anche i Coma_Cose (“Fiamme negli occhi”) con la loro tenera sintonia. Ghemon (“Momento perfetto”) si inserisce di diritto tra quelli che hanno un qualcosa in più degli altri in compagnia di Irama (“La genesi del tuo nome”).

I Måneskin (“Zitti e buoni”), invece, sono di diritto nella categoria di chi sembra far parte di un altro mondo (in senso buono, sia chiaro...).

Da risentire Madame (“Voce”) che, comunque, è pronta a lasciare la propria impronta all'esordio sul palco dell'Ariston. Male, almeno al primo ascolto, Aiello (“Ora”) e Fasma (“Parlami”).