Pallanuoto: sconfitta a tavolino per la Rari Nantes Imperia per il caso di Covid, la società impugna il provvedimento

La Rari Nantes Imperia ha impugnato il provvedimento della Federazione che ha disposto la sconfitta a tavolino a favore del Como Nuoto Recoaro.

“Il ricorso è un atto dovuto a tutela dell'integrità morale e di immagine della società. La Federazione – evidenzia l'Avv. D'Angelo - ha ritenuto, in maniera a dir poco frettolosa, la condotta della Rari Nantes causa dell'annullamento dell'incontro per la presunta omessa comunicazione della positività della allenatrice ma così non è stato. Prova ne è, tra le altre, che il giorno successivo all'esito del tampone, quindi il giorno prima della partita, le locandine dei quotidiani locali riportassero già la notizia”.

“In realtà – prosegue il legale della società imperiese - l'incontro non si è potuto disputare a causa della legittima messa in quarantena della squadra da parte della Asl 1, comunicata alla società due ore prima dell'incontro, in maniera analoga al ben più famoso caso della partita di Serie A di calcio, Juventus-Napoli. Le analogie non finiscono qua: al Napoli fu addirittura contestata la malafede, a noi, in maniera similare, l'omessa comunicazione e ben consci che difficilmente la giustizia sportiva tornerà sui propri passi siamo pronti, nel malaugurato caso che il ricorso abbia esito negativo, a proseguire nell'iter giudiziario al fine di ristabilire la corretta realtà storica”.

“Non sarà un caso – termina l’avvocato della società giallorossa imperiese - che, proprio il giorno dopo l'incontro annullato, la Federazione, probabilmente a causa del polverone intervenuto, si sia affrettata ad emettere una nuova circolare a modifica degli adempimenti da doversi tenere sino al 7 febbraio”.