Ventimiglia: approvato il progetto per la sorveglianza sulle spiagge libere, bagnini e steward per garantire sicurezza

La giunta di Ventimiglia guarda avanti pensando anche all’estate e approva il progetto per la sorveglianza della balneazione per la stagione 2021.

L’amministrazione intende migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti soprattutto durante la bella stagione. Il proposito è quello di garantire maggiore sicurezza nei tratti di litorale urbano in cui non sono presenti stabilimenti o spiagge libere attrezzate, in particolare l’area a levante della città fino al Nervia risulta scoperta da servizi di sorveglianza per i bagnanti, attraverso un nuovo controllo efficiente anche in ottica emergenza sanitaria.



È stata inoltrata la richiesta all’interno di una programmazione che Regione Liguria ha disposto con tutti i Comuni costieri per finanziare una somma che assicuri la balneazione per la prossima estate, periodo in cui si ritiene purtroppo di essere ancora in emergenza covid. Il progetto prevede non solo interventi ordinari, come la pulizia della spiaggia, ma anche un servizio di vigilanza con più di un bagnino e soprattutto con steward che garantiscano il mantenimento delle distanze ed evitare quindi assembramenti in estate. Le molteplici aree libere interessate si estendono da Nervia fino a Latte. Almeno tre bagnini per ogni spiaggia e otto steward che controllino gli accessi.

La somma richiesta per l’attuazione del progetto, che include anche la spiaggia per disabili, è di 86mila euro.