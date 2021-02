71° Festival di Sanremo: proseguono le prove all'Ariston, in città anche Noemi, Fedez e i Måneskin (Foto)

Entrano nel vivo le prove per il 71° Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. Anche nelle ultime ore non si è fermato il fitto via vai di 'big' dal Teatro Ariston per i primi check in vista dell'esordio.

Insieme al conduttore Amadeus e allo staff Rai si sono visti all'esterno delll'Ariston anche i Måneskin, Noemi, Fasma e Bugo. Ma sono molti altri i cantanti che hanno già provato sul palco più famoso d'Italia.

Ma ancora non si vede Fiorello, atteso già da martedì ma del quale, per il momento, non c'è traccia.

Fotogallery di Tonino Bonomo