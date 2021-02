Dolceacqua: gli over 80 dovranno fare il vaccino a Camporosso, Amministratori e Protezione Civile a disposizione

Sopralluogo dell’Asl 1 Imperiese, ieri a Dolceacqua, per verificare la possibilità di effettuare i vaccini nel paese dei Doria. Essendo al momento disponibile in prevalenza il vaccino Pfizer, che richiede una gestione particolare e complessa (va tenuto a bassa temperatura, poi scongelato e diluito con acqua), con la presenza di diverso personale specializzato, è stato ritenuto opportuno che gli over 80 di Dolceacqua vadano al centro vaccinazioni di Camporosso (in località Bigauda).

La scelta è stata fatta in funzione della vicinanza, ma anche della tipologia di assistenza prevista (presenza di un presidio di emergenza medica). L'Asl ha comunque confermato che, dopo la fase iniziale, l’organizzazione potrebbe essere rivista. Nel caso in cui ci fossero problemi a raggiungere Camporosso da parte degli over 80, la Protezione Civile di Dolceacqua è disponibile ad accompagnarli (per informazioni: 3332743553).

Le prenotazioni possono essere fatte on-line tramite internet (anche da persone terze), presso i CUP e le Farmacie. Maggiori info QUI. Benché non sia possibile prenotare direttamente in comune, gli Amministratori di Dolceacqua si sono messi a disposizione in municipio nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi e sabato (dalle 9 alle 11 a partire da venerdì prossimo) per assistere e guidare gli over 80 nella prenotazione tramite il portale internet.