Bordighera: per la Festa della Donna, l'associazione Noi4You promuove la corsa #Run4OttoMarzo

Dal 4 all’8 marzo va in scena #Run4OttoMarzo il nuovo evento podistico virtual a sostegno dell'associane Noi4You, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza con sede a Bordighera. L’idea nasce da una nuova volontaria dell’associazione, Sarah Giomi, atleta e psicologa dell’associazione ed è prodotto dal brand iovedodicorsa.



"In anni recenti abbiamo organizzato corse podistiche, la creazione di questa gara virtuale è derivata dalla necessità di fare della difficoltà di questo periodo, virtù. - spiega Sarah Giomi - Riteniamo questa proposta un'ottima chance per far conoscere l'associazione a una platea ancora più ampia e diffusa e continuare il lungo percorso legato alla nostra missione. Siamo più che mai felici che diverse realtà locali e non solo abbiano aderito a sostegno della nostra corsa di 4 km“



L'iniziativa prevede che i partecipanti si muovano su un percorso di 4 km, di corsa o a piedi, ovunque ci si trovi, tra il 4 e l'8 marzo, giorno che celebra la festa delle donne. "Per partecipare è già possibile iscriversi a #Run4OttoMarzo nella sezione eventi del sito www.iovedodicorsa.com, si potrà scegliere tra l'opzione a pagamento per ricevere il gadget ufficiale dell'evento e sostenere la raccolta fondi per l'associazione o l'opzione gratuita, dove si invita a effettuare una donazione a favore dell’associazione" - spiegano gli organizzatori.



"Si potrà correre dalle ore 00.00 di giovedì 4 fino alle ore 24.00 di lunedì 8 marzo 2021. Ci saranno 2 classifiche, una generale e una classifica locale limitata a tutti i partecipanti Liguri. Le prime 3 donne e i primi 3 uomini di ogni classifica riceveranno i premi messi in palio dagli sponsor. Non potranno esserci i medesimi vincitori per le due classifiche” - concludono.