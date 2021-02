Imperia: serie di 'Open day' on line organizzati dal Campus universitario per gli studenti della provincia

Il Campus universitario di Imperia lancia un ciclo di attività di orientamento online a favore degli studenti delle Scuole del territorio, ma non solo.

Il nuovo ‘team di orientamento’ del Campus punta sugli eventi e incontri virtuali per la diffusione delle informazioni relative ai tre corsi di laurea offerti dall’Università degli Studi di Genova presso il Campus imperiese: Giurisprudenza (quinquiennale), Servizi Legali per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione (triennale), Scienze del Turismo: impresa, cultura e territorio (triennale).

Il programma prevede un ‘Open day’ online di presentazione del Campus aperto a tutte le scuole, che si terrà in due date: 26 febbraio e 3 marzo alle 16 (prenotazione entro il 19 febbraio). Ciascun Istituto scolastico potrà scegliere in quale data prendere parte all’Open day con i propri studenti, ma sono accolte anche iscrizioni individuali in mancanza di coinvolgimento della scuola di appartenenza.

Inoltre, sarà organizzato un ciclo di incontri online a piccoli gruppi rivolti agli studenti e alle relative famiglie, al fine di rispondere alle loro domande sui corsi di laurea e servizi connessi. Gli incontri si terranno ogni giovedì pomeriggio, a partire dal 4 marzo, per cinque settimane, nelle seguenti date: 4 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile, alle 17. Per ulteriori informazioni: poloimperia@unige.it.