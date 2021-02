Potrebbe allenarsi a Sanremo Zlatan Ibrahimovic durante il Festival: per lui in vero e proprio 'tour de force'

Potrebbe allenarsi a Sanremo il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che sarà protagonista vicino ad Amadeus della 71a edizione del Festival della Canzone.

Una partecipazione davvero particolare che, però, potrebbe diventare un problema per gli allenamenti dello svedese che, tra l’altro dovrà giocare anche tre partite a cavallo della settimana festivaliera.

La domenica precedente i rossoneri saranno a Roma mentre, mercoledì 3 marzo giocheranno in casa contro l’Udinese. Infine, domenica 7 (il giorno dopo la finale) andranno a Verona. Un vero e proprio tour de force per ‘Ibra’ che, almeno per gli allenamenti potrebbe scegliere di fermarsi sulla riviera dove, probabilmente, troverà anche un clima più mite di Milano.

Per lui le possibilità sono a Sanremo, al ‘Comunale’ magari con la Sanremese che disputa il campionato di Serie D oppure a Ospedaletti sul sintetico. Non è da escludere che Ibra possa avvalersi anche di uno staff personale per gli allenamenti.