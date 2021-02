Sanremo: San Valentino al Buca Cena, la sicurezza prima di tutto. Una raffinata selezione di piatti di pesce per deliziare tutti i palati

San Valentino al Buca Cena è un pranzo in nome dell'amore, da condividere con le persone care, senza correre rischi, con parcheggio, distanziamento e dispositivi di sicurezza garantiti. Appuntamento domenica 14 febbraio dalle 12.45 al Ristorante Buca Cena (Campo Golf) a Sanremo.



Il Ristorante Buca Cena Sanremo mette a disposizione degli innamorati la straordinaria cornice del Circolo Golf degli Ulivi, con la sua incantevole vista mare e il verde argentato degli ulivi che circondano la zona. Gli spazi dell'ampio salone garantiscono il rispetto del distanziamento e - insieme ai dispositivi di sicurezza - assicura agli ospiti un rilassante pranzo senza rischi. Lo Chef Davide Bisato ha ideato uno speciale menù dedicato all'occasione, una raffinata selezione di piatti di pesce che delizierà tutti i palati, dagli antipasti al secondo. Non mancheranno dessert, vino, acqua, caffè e naturalmente l'elegante atmosfera del Ristorante Buca Cena Sanremo.



A quasi un anno dal primo lockdown, il Buca Cena ricorda l'importanza di celebrare l'amore in tutte le sue forme, valorizzando il senso della condivisione di un momento speciale con le persone che si amano, partner, parenti, amici. L'importante è condividere in sicurezza, senza correre rischi. Anche domenica 14 febbraio, per San Valentino, al ristorante Buca Cena del Circolo Golf degli Ulivi si resta vicini ma non stretti, nel rispetto di tutte le norme previste dal decreto in vigore. Il parcheggio è gratuito e assicurato, i posti per il pranzo sono limitati. Sotto il menu dedicato.



Antipasti

Tartare di salmone con crema mediterranea.

Baccalà mantecato, polvere di olive e pinoli.

Primo

Calamarata con polpo, patate e pecorino.

Secondo

Pavé di rombo e carciofi.

Dessert

Bianco mangiare alle mandorle e frutti di bosco.

Vino

Ducato Sannita Falanghina del Sannio DOC

Acqua minerale

Caffè



Prezzo per persona 45,00 euro. Per prenotare (è obbligatorio), telefonare al numero +39 0184 55 74 42.