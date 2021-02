Sanremo: TIM al lavoro per allargare la banda larga in città, interventi frutto dell’ultimo vertice tra l’amministrazione e l’azienda

Dopo la riunione con TIM dello scorso 2 dicembre, l’azienda si è attivata per allargare la rete di banda larga in città per coprire diverse zone ‘bianche’. Il 2020 è stato l’anno della DAD, l’anno dello smart working, l’anno in cui la qualità della connessione internet ha avuto un ruolo cruciale nella vita professionale di tutti. Anche per questo, in molti hanno chiesto nuovi interventi.



Alla riunione con i rappresentanti della TIM avevano partecipato, oltre al sindaco Alberto Biancheri, anche l’assessore Massimo Donzella e il consigliere comunale Umberto Bellini. Ora il via ai lavori che nei giorni scorsi hanno interessato diverse zone della città, anche se la grande attesa è per l’entroterra dove in molti navigano ancora con connessioni di almeno 10 anni fa.

L’intenzione dell’amministrazione Biancheri nei rapporti con TIM va anche al di là dell’infrastruttura. L’intenzione di Palazzo Bellevue con l’azienda, già main sponsor del Festival e di Area Sanremo, è quella di coinvolgerla anche in eventi promozionali e sponsorizzazioni dedicate.