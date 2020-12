Sanremo punta sulla banda larga: in Comune vertice con TIM per ampliare la rete di fibra ottica in città

L’anno del lockdown, con la scoperta dello smart working e della didattica a distanza, ha messo in mostra una Sanremo che viaggia a due velocità. Chi ha connessione alla fibra ottica ha potuto studiare e lavorare senza difficoltà, ma chi invece naviga ancora collegato a reti obsolete ha rischiato di essere tagliato fuori.

In mattinata a Palazzo Bellevue l’amministrazione ha incontrato la TIM, main sponsor del Festival e principale interlocutore per il potenziamento dei collegamenti internet in città. Alla riunione hanno preso parte il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e il consigliere comunale Umberto Bellini. L’obiettivo comune è quello di andare a coprire le molte zone ‘bianche’ che spesso vengono segnalate anche sulle pagine del nostro giornale.

Sanremo è stata scelta come una delle tre città liguri per ampliare la cablatura di fibra ottica in modo da raggiungere anche le zone collinari.

“Una proposta interessante di sviluppo della banda ultralarga - commenta ai nostri microfoni l'assessore Massimo Donzella - su Sanremo c'è una copertura del 90%, molto superiori rispetto a quella nazionale che è dell'81%. In alcune zone, come quelle collinari, non sono presenti le 'cabine' per la fibra e al Comune è stato chiesto di mettere a disposizione le strade per fare gli scavi in modo da portare la rete anche nelle zone scoperte. Noi ora diremo la nostra in merito alle zone che necessitano maggiormente lo sviluppo e daremo le autorizzazioni per gli scavi”.

“Un ottimo intervento - aggiunge il consigliere comunale Umberto Bellini - ringrazio molto la TIM e anche il sindaco Biancheri che ha fatto all’azienda richieste precise anche per altri progetti”.



Il primo cittadino ha infatti richiesto a TIM di essere partner della città non solo per i lavori inerenti alla fibra ottica, ma anche per eventi promozionali e sponsorizzazioni. TIM è già main sponsor del Festival di Sanremo e Area Sanremo, ma la collaborazione potrebbe spingersi oltre sempre con l’intento di portare il nome della Città dei Fiori in tutta Italia.