Su Clubhouse la prima stanza italiana dedicata al Festival, appuntamento giovedì pomeriggio

Il nuovo social network vocale Clubhouse si sta diffondendo sempre di più anche in Italia dopo aver riscosso un particolare successo negli USA e in Germania. Da giorni in Italia vengono create stanze di ogni genere, animate soprattutto dei primi nomi dello spettacolo che si stanno affacciando sulla nuova piattaforma.

Sanremo, città mediatica per eccellenza, non poteva restarne fuori. E così, su idea di Andrea Ventura dell'agenzia web Rebel Digital, la città dei fiori vedrà la nascita della prima stanza Clubhouse dedicata al Festival di Sanremo.

Una chiacchierata, un aperitivo informale al quale prenderà parte anche SanremoNews, per voce del nostro giornalista Pietro Zampedroni. Appuntamento giovedì alle 18.30 su Clubhouse cercando “Aperitivo Festival di Sanremo”.