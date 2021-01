Costarainera: doveva essere attivata a fine 2020 e invece per la fibra ottica bisogna ancora aspettare

Un nostro lettore, Salvio Sigismondi, ci ha scritto da Costarainera in relazione a un articolo, pubblicato a novembre dal nostro giornale, sulla copertura di 14 comuni della nostra provincia con l'attivazione di connessione a banda larga da portare a compimento:

“Ricordo che si parlava della fine del 2020. Ora più volte ho contattato il servizio clienti TIM che mi risponde di tenere duro, che la cabina di derivazione a Costarainera è allestita ma che manca ancora qualcosa per l'attivazione. In previsione della stagione turistica e non solo, è sempre più di notevole importanza poter disporre di connessioni degne di appartenere ad un sistema europeo e non di terzo mondo. Ho interpellato anche l'amministrazione comunale in proposito senza grandi soddisfazioni. Chissà se un curioso giornalista riuscirà a carpire le intenzioni delle segrete stanze di TIM e di renderci edotti”.