Sanremo: mezzo pesante bloccato sabato scorso in via Monte Ortigara, saranno installati cartelli per evitare che si ripeta

Non sono servite gru o mezzi particolari per rimuovere il camion che, arrivato dall’Estonia e condotto da un autista ucraino, è finito in via Monte Ortigara in frazione Coldirodi a Sanremo, seguendo le errate indicazioni del navigatore satellitare.

Poche ore dopo essere rimasto bloccato sulla piccola strada che porta a San Romolo e Perinaldo, il conducente si è infatti ‘armato’ di tanta pazienza e, con l’aiuto di alcuni residenti, è riuscito a fare retromarcia fino allo slargo presente vicino al campetto da calcio della frazione e a girare per rientrare verso via Padre Semeria.

Un fatto, quello di sabato scorso, che però allarma la Polizia Municipale matuziana, spesso alle prese con mezzi pesanti che, instradati dai navigatori, si trovano incastrati nelle stradine dell’entroterra. Spesso è infatti capitato di trovare Tir bloccati in via Val D’Olivi o camioncini e camper in via Bonmoschetto.

Purtroppo i navigatori non sempre sono perfetti e, chi non conosce le strade deve fidarsi di loro, per raggiungere l’autostrada o, per gli spedizionieri, i luoghi di consegna. Proprio per questo, nel caso di via Monte Ortigara, il Comando della Municipale ha predisposto l’installazione di una serie di cartelli, per evitare che quanto accaduto sabato scorso possa ripetersi.