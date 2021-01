Fondi per un nuovo centro migranti in provincia: Bertolucci “Sia fuori da Ventimiglia”, Ioculano “Lontano dalla città non funzionerebbe”

I fondi per un nuovo centro di transito nella nostra provincia ci sono, mancano solo le firme di Regione, sindaci e Prefetto. Sebbene la situazione dei flussi migratori al confine con la Francia sia stata per tutta l’estate in linea di massima tranquilla senza registrare criticità, il problema sussiste per le vie di Ventimiglia dove i migranti vivono in condizioni igieniche precarie preoccupando i cittadini. Cinque milioni di euro sono stati assegnati alla città di confine poiché ritenuta sito particolarmente oberato nella gestione della questione migranti.

Il nuovo centro di accoglienza migranti sorgerà nella provincia imperiese oltre i confini ventimigliesi come si augura il vice sindaco di Ventimiglia, Simone Bertolucci, che si allinea a quanto deciso dal Prefetto sostenendo che probabilmente una struttura al di fuori della città possa quanto meno tamponare il problema riducendo la percentuale di migranti presenti sul territorio: “Mi allineo al commento che ho fatto pochi giorni fa, e all’incontro che abbiamo avuto con il Questore, Prefetto e forze dell’ordine alla fine dell’anno scorso, in cui l’accordo di programma diceva che se ci fosse stato un nuovo campo di accoglienza non sarebbe stato nel comune di Ventimiglia ma in una zona limitrofa a causa della sofferente situazione. Il prefetto e dunque lo Stato ha deciso di chiudere il campo Roya, non la nostra amministrazione. È chiaro che la chiusura ha causato molti accampamenti in tutta la città e abbiamo cercato di intervenire tutelando queste persone e ripristinando il pubblico decoro. Purtroppo ci sono stati eventi spiacevoli come le risse degli ultimi giorni. Auspichiamo si apra centro fuori dai confini della città. Il problema non è il centro accoglienza ma il transito, campo o non campo passeranno di qua, purtroppo tante persone non avevano intenzione di andare nel campo, probabilmente per non volersi certificare o per altri motivi. La situazione si protrae dal 2014, Ventimiglia è una città di 25mila abitanti, non è una metropoli, magari con un centro in una città più grande con un importanza strategica diversa si andrebbe a tamponare il problema. Come comune siamo in linea con quanto deciso dal Prefetto, il centro non sarà a Ventimiglia”.

L’opposizione trova nelle parole di Enrico Ioculano la preoccupazione per la situazione attuale e il pensiero che un centro al di fuori di Ventimiglia possa avere successo: “Per esperienza sappiamo una cosa certa, le persone che vogliono raggiungere la Francia si fermano a Ventimiglia in quanto luogo più vicino al confine dove poi possono purtroppo trovare i ‘passeur’ e riuscire ad attraversare. Qualsiasi altra ipotesi che possa sorgere un nuovo centro accoglienza in giro per la provincia immagino non avrà successo. Se l’obiettivo è quello di alleggerire la pressione su Ventimiglia non si può pensare di risolvere la situazione di persone per strada, accampamenti, bambini e mamme al freddo di notte facendo un’area attrezzata lontano dal confine perché comunque tenterebbero di raggiungere Ventimiglia. Che la città sia stata riconosciuta come sito particolarmente sovraccaricato dai flussi migratori, e siano state assegnate risorse credo che sia un bene dovuto e che c’è stata attenzione da parte del governo, cosa che altri governi non hanno avuto. Anche chi si riempie la bocca parlando espulsioni che non sono mai avvenute, credo che chiudere il campo sia stato deleterio le condizioni della città che ha visto metà delle persone per strada e della vita stessa in particolare modo dei nuclei familiari. Ora attendiamo cosa ci diranno le autorità competenti e amministratori locali”.

La questione migranti in giro per le strade di Ventimiglia rimane una realtà che continuerà a verificarsi con il campo presente o meno nel perimetro cittadino e su questo il pensiero viaggia in senso comune. Ventimiglia resta comunque l’ultimo ‘ostacolo’ da superare e al contempo l’unico passaggio e punto di ritrovo prima del definitivo attraversamento.