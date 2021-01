Ventimiglia: Giornata della Memoria, una serie di interviste a chi la guerra l'ha vissuta in prima persona (Video)

Da tempo che l’associazione ventimigliese ‘Albintimilium’ aveva il desiderio di dar vita ad un'iniziativa che trattasse il tema della Guerra. Quale modo migliore se non quello, di intervistare chi la guerra l'ha vissuta in prima persona?

Sono state raccolte interviste a cittadini che la guerra l'hanno vissuta davvero, realizzando una serie di video emozionanti, grazie anche alle riprese ed al montaggio effettuato dal professionista Fabio De Montis, titolare dell'azienda Ventimigliese ‘Love Tales Weddings - Produzioni Video - Dreamage Studios’. La rubrica vedrà la proiezione dei video sulla pagina Facebook dell’associazione, con cadenza settimanale, da oggi al giorno della Liberazione (25 aprile). In attesa della prima video-intervista questa è un'anteprima video per evidenziare le finalità dell’iniziativa.

Dittatura e Guerra sono due parole dense di significato, anzi di più significati, e vengono declinati in molti modi, però ultimamente stanno perdendo il loro significato originario, quello in grado di mettere in sicurezza il passato e di metterci in guardia sul futuro.Oggi si sente parlare di dittatura, delle banche o dell'Europa, più recentemente di dittatura sanitaria o di pieni poteri, con un Parlamento esautorato dei propri diritti e doveri, e si sente parlare di guerra dei dazi, perfino di guerra dei vaccini, e sono spesso sul piede di guerra negazionisti, terrapiattisti e revisionisti vari. Così in una revisione generale del linguaggio della storia che dovrebbe preoccuparci (perché la forma è sostanza), nel nuovo millennio si stanno sviadendo​ i contorni delle parole dittatura e guerra, parole che hanno definito il secolo scorso.

Noi di Albintimilium, senza entrare nel dibattito attuale o prendere posizioni divisive ci siamo limitati a chiederci cosa significhino​ dittatura e guerra, cosa sono state, cosa hanno significato nelle vite di chi l'ha vissute. La dittatura di un singolo uomo che annienta le opposizioni, cumula soprusi, atrocità e vittime ha la stessa natura della cosiddetta "dittatura del virus"? Che ci costringe a casa o a seguire dei suggerimenti per prenderci cura di noi stessi e degli altri? La guerra che stiamo combattendo a livello globale ma tutti sullo stesso fronte contro un nemico invisibile ha la stessa natura delle due guerre mondiali che abbiamo conosciuto, per nostra fortuna, solo sui libri di scuola?

Siamo convinti che comprendere la storia ed il suo linguaggio ci consenta di celebrare il 25 aprile 2021 sapendo soppesare le parole e rispettare l'anniversario del 1945: la festa della Liberazione. La festa di tutte quelle libertà (anche di parlare liberamente, di usare le parole in libertà) che ci hanno consegnato quegli eroi (altra parola di cui oggi si abusa) i quali hanno combattuto davvero contro la dittatura, i quali davvero hanno attraversato la guerra. Tra questi ci sono alcuni nostri concittadini che abbiamo intervistato, sicuri che le loro parole abbiano il giusto peso.