Sanremo: cassonetti Caritas stracolmi in via Agosti, lettore "Vergognoso! E bisognere pure spostarli da lì"

Un nostro lettore, Luigi, ci ha scritto per ricollegarsi alla mail di Tiziano, in relazione al degrado nella zona dei cassonetti per gli indumenti usati, in via Pietro Agosti a Sanremo:

“E’ davvero una situazione scandalosa. Ovviamente tutti si rimbalzeranno la responsabilità, la Caritas dirà che é colpa della ditta incaricata del ritiro, il comune dirà che é un servizio della Caritas. Trovo davvero sia una mancanza di rispetto sia per i cittadini che abitano nella zona, sia per coloro che davvero dovrebbero ricevere quei vestiti, che visto come sono accatastati ormai sono assimilabili alla spazzatura. Appare chiaro che ormai quello non é più uno spazio adatto a quei cassoni. Tengo a precisare che in quel posto i cassoni rubano spazio al marciapiede, che troverebbe agevole collocazione al posto degli stessi. Possibile che nessuno abbia mai notato che per circa trenta metri le persone devono transitare in mezzo alla strada? Possibile che con tutti gli spazi proprio quello sia l'unico in grado di ospitare questi raccoglitori? Non credo proprio, bisognerebbe trovare un luogo più sicuro e più adatto alla sosta delle macchine e degli operatori addetti allo svuotamento”.