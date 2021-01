Il MIU ancora contro il Festival di Sanremo: "Gli sponsor aiutino gli italiani in difficoltà"

"No al Festival di Sanremo, sarebbe uno schiaffo morale ed economico nei confronti delle attività chiuse". Francesco Nappi, presidente del movimento Italia Unita #StopEuropa, ribadisce una volta di più il pensiero della realtà da lui presieduta in vista della rassegna della canzone italiana edizione 2021.

"I vari sponsor della kermesse potrebbero aiutare le categorie demolite da questa emergenza e da questa incompetenza governativa - aggiunge - Organizzeremo una manifestazione davanti al teatro Ariston, chiederemo le apposite autorizzazioni ma se non ci verranno concesse non ci tireremo comunque indietro, e invito i cittadini e lavoratori che sono stati messi in ginocchio ad unirsi al MIU scrivendo alle nostre mail istituzionali (coordnazionale.miu@gmail.com - segretarionazionalemiu@gmail.com). Ci attendiamo comprensione e sostegno da parte delle forze dell'ordine, non si può in un momento come questo permettere lo svolgimento di una manifestazione con dispendio economico da parte di aziende che potrebbero aiutare gli italiani anziché la Rai".

"Noi non tolleleremo nulla, saremo sempre attenti e combatteremo ogni ingiustizia: è il momento di reagire. Esortiamo i cittadini italiani a smetterla di fare i leoni da tastiera e a partecipare attivamente, senza partecipazione attiva dei cittadini le cose non possono cambiare e il MIU sarà veramente il cambiamento" conclude infine Nappi.