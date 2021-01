Ventimiglia: sono 4 giovani tra i 13 e i 16 anni gli autori degli atti vandalici alle opere del 'Campasso'

Sono stati individuati i responsabili dei recenti atti vandalici perpetrati ai danni delle opere artistiche posti dall’Amministrazione Comunale sul tratto pedonale della ciclabile denominata ‘Pelagos’ in località Campasso, a Nervia, ex area ferroviaria.

A seguito dell’acquisizione e visione delle riprese dell’impianto di videosorveglianza cittadino è emerso che, a fine novembre e dicembre scorsi, un gruppo di tre minori con dei sassi trovati nelle vicinanze ha danneggiato le opere.

Le immagini hanno consentito di individuare prima il gruppo e poi, a seguito di ulteriori indagini della Polizia Locale, i 4 giovanissimi (di età tra i 13 e i 16 anni). Del fatto sono stati subito informati i genitori, che hanno dovuto prendere atto del danno commesso e della successiva trasmissione di quanto accertato al Tribunale per i Minori e ai Servizi Sociali per opportuna conoscenza.

Apparentemente si tratta di una ragazzata che è stata al momento contenuta per consentire agli stessi di rimediare e comprendere che comportamenti del genere possono comportare conseguenze pesanti se ripetuti. “Deve prevalere l'aspetto educativo in casi come questi - dicono dalla Giunta Scullino - ma si deve anche sapere che siamo vigili, che chi sbaglia non può farla franca, ci vuole maggiore senso civico e tutti dobbiamo comprendere che qualsiasi gesto contro il patrimonio pubblico e un atto contro noi stessi”.