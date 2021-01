Migranti a piedi sull'autostrada: in 9 nella zona di Bordighera e 5 ad Andora, intervento della Polizia Stradale

Ben 14 migranti, questa mattina, stavano cercando di raggiungere a piedi il confine con la Francia sull’Autostrada dei Fiori. Nove di loro sono stati notati nei pressi dell’area di servizio ‘Bordighera Nord’ mentre, altri cinque poco dopo quella di Andora, nel savonese ma a pochi chilometri dalla provincia di Imperia.

Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme, impauriti per la situazione che si era venuta a creare in entrambi i casi. I migranti, quasi tutti tra i 20 e 30 anni e provenienti dal Bangladesh, stavano infatti camminando sul ciglio della A10, con il grave pericolo a causa delle auto e dei mezzi pesanti che sfrecciavano vicino.

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Imperia, che hanno messo subito in sicurezza i migranti che, successivamente, sono stati portati nelle Questure di Imperia e Savona per la loro identificazione. Non è da escludere, anche se saranno le indagini della Polizia a stabilirlo, che i 14 migranti abbiano iniziato il ‘viaggio della speranza’ su qualche mezzo pesante e, poi, una volta scesi ed accortisi che il confine era lontano, abbiano deciso di proseguire a piedi, non curanti del pericolo.