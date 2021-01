Ventimiglia: possibile innalzamento del fiume Roja, il Comune monitora la situazione

Se non smette di piovere in quota il livello del fiume Roja potrebbe avere un innalzamento del livello attuale. La situazione viene tenuta sotto controllo dal Comune di Ventimiglia



"Pur in assenza di Allerte, pare che la diga francese non sia operante e quindi l'acqua a monte scende direttamente lungo il Roja e arriverà fino alla nostra città. Dopo aver sentito la Protezione civile regionale e la Prefettura non si ipotizzano pericoli di esondazione. - sottolineano dal Comune - In ogni caso si terrà monitorata la situazione anche in assenza di allerte per mero scrupolo".