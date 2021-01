Sanremo: dopo 43 anni di attività chiude lo storico negozio 'Folli confezioni' in piazza Bresca

Chiude dopo 43 anni lo storico negozio ‘Folli confezioni’ di piazza Bresca a Sanremo, all’angolo con via Gaudio. Da sempre conosciuto nella zona della ‘Marina’ per la sua attività, il negozio è stato gestito dalla famiglia Bestagno che ora ha deciso di chiudere per andare verso altri progetti.

Al posto del negozio è prevista l’apertura di un ristorante, proseguendo in questo modo verso la nuova vocazione della piazza, dove ormai trovano luogo quasi esclusivamente locali di ristorazione e intrattenimento. In questi giorni ‘Folli confezioni’ sta attuando una vendita promozionale, proprio per la chiusura.