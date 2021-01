Ventimiglia: auto si ribalta a Trucco lungo la statale 20: ferita una giovane di 27 anni

Mobilitazione di soccorsi lungo la statale 20 nei pressi di Trucco, nel comune di Ventimiglia per un incidente stradale. Da quanto si apprende un’ auto, una Daihatsu Terios, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i sanitari del 118 e i militi della Croce Azzurra di Vallecrosia. Una giovane di 27 anni è rimasta ferita. In volo si è alzato l’elisoccorso che trasporterà la giovane presso l’ospedale di Bordighera.

Occorrerà attendere i rilievi della polizia, ma a quanto pare la giovane ha perso il controllo del veicolo in seguito ad un sorpasso.