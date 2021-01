Ventimiglia: sequestrati dalla Finanza oltre 7.000 articoli natalizi pericolosi ad un negozio gestito da cinesi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel quadro di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti ha disposto, nel periodo natalizio appena trascorso, una serie di servizi nel settore della ‘sicurezza prodotti’ e del contrasto alle pratiche commerciali.

La Compagnia di Ventimiglia ha eseguito, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo nei confronti di un negozio specializzato nel commercio di articoli per la casa e gestito da un cinese. I finanzieri, effettuato l’accesso ed eseguita un’attenta analisi della merce in vendita, hanno individuato oltre 300 giocattoli privi di marchiatura ‘CE’ e delle avvertenze sulla sicurezza previste dalle disposizioni di legge. Trovati anche circa 7.300 prodotti, costituiti da decorazioni natalizie di vario genere, non conformi alle regole dettate dal ‘Codice del Consumo’.

I militari hanno quindi sottoposto a sequestro amministrativo i prodotti, effettuando poi le previste comunicazioni alla competente Camera di Commercio. La normativa applicata in questo caso è finalizzata a tutelare il consumatore sia sotto il profilo della sicurezza e qualità dei prodotti che con riferimento al diritto di ricevere una informazione chiara e precisa sull’articolo posto in vendita. L’operazione si inserisce nella costante opera condotta in provincia dai militari delle Fiamme Gialle, a difesa del made in Italy e della sicurezza prodotti, a contrasto delle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale, a tutela degli imprenditori corretti e dei consumatori.