Sanremo: Palazzetto dello Sport, nuovi spiragli per il via ai lavori. Si punta alla primavera

Si torna a parlare di Palazzetto dello Sport e spunta una nuova data per l’inizio lavori.

Oggi si è svolta la riunione allargata che ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Biancheri, degli assessori Massimo Donzella (Lavori Pubblici) e Giuseppe Faraldi (Sport), dell’ingegnere del Comune Danilo Burastero, delle società sportive interessate e del consulente legale Giorgio Lezzi, avvocato dello studio milanese ‘Osborne Clarke’.

Il vertice odierno ha avuto lo scopo di ripercorrere la cronistoria degli ultimi mesi, fino ad arrivare allo stop della scorsa estate quando la messa in concordato dell’impresa ‘Sicrea’ ha bloccato momentaneamente il progetto. Ora pare che la complessa pratica si sia sbloccata con l’ingresso di un nuovo soggetto che permetterebbe di fissare una nuova data di inizio lavori. Quando? Al momento non c’è una data precisa, ma l’intenzione di tutti gli attori è quella di posare la prima pietra in primavera.

Il progetto del Palazzetto dello Sport prevede la costruzione di una struttura di tre piani nella zona di Pian di Poma, su parte dello spiazzo attualmente in terra. Un totale di quasi 6 mila metri quadrati per ospitare: piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali.