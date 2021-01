Sanremo: una nostra lettrice ci scrive per ringraziare tutto il personale della residenza per anziani 'Franchiolo'

Alba Rizzo ci ha scritto per esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale della Rsa ‘Il Franchiolo’ di Sanremo, per le attenzioni e le cure prestate che in questo difficile momento di pandemia, non le è stato possibile concedere a sua mamma Ida, come avrebbe desiderato:

“Nonostante il dolore profondo è una grande consolazione per me, sapere che gli ultimi giorni della sua vita sono stati vissuti in un ambiente familiare e caloroso d’affetto. Pertanto ringrazio infinitamente il Direttore, i medici, la caposala, la coordinatrice Oss, gli Infermieri, gli Oss, gli addetti alle pulizie, le amministrative, le animatrici, i fisioterapisti, il manutentore e la receptionist. In modo più specifico: Faraldi, Alberghini, Bastardini, Stefania, Michela, Angelo, Francesca, Francesca, Gianinna, Liliana, Simona, Angel, Angela, Anna Maria, Barbara, Cristina, Diletta, Giovan Battista, Jennifer , Kelly, Lorenza, Luz Maribel, Maria, Maria Magdalena, Marianna, Maricknoll, Mirela, Odalys, Oliviana, Priscilla, Rosario Emilia, Ruth, Susi, Barbara, Emanuela, Eleonora,Lucia, Marisa, Rajae, Stefania, Nadia, Patrizia, Rosalba, Simona, Donatella, Elena, Enxhi, Rixher, Luca, Sabrina”.