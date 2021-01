Verso il 71° Festival di Sanremo: oggi il primo sopralluogo di Rai Pubblicità in piazza Colombo (Foto)

Lo dicono tutti, dal Comune alla Rai: “Il Festival di Sanremo 2021 sarà simbolo di ripartenza”. L’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, non ha dubbi in merito alla presenza del palco in piazza Colombo (leggi la notizia cliccando QUI), anche se le norme anti covid vedranno una Sanremo completamente diversa rispetto al febbraio 2020, quando il coronavirus sembrava solo questione cinese.

La ‘macchina’ del Festival vuole guardare oltre l’emergenza e questa mattina il solettone di piazza Colombo ha ospitato il primo sopralluogo di Comune e Rai Pubblicità. L’assessore Giuseppe Faraldi, il consigliere comunale Marco Viale e e l’ingegnere Danilo Burastero si sono confrontati con i tecnici della Rai per mettere le basi del secondo grande palco di piazza Colombo. Progetto che ha visto il proprio debutto lo scorso anno con grande apprezzamento sia del pubblico televisivo che dei fan presenti in città.

Rinunciare al Festival e alla sua costola esterna all’Ariston non è un’opzione, motivo per il quale le parti lavoreranno nelle prossime settimane in modo da trovare una soluzione che possa unire da una parte la sicurezza e dell’altra la comprensibile voglia di spettacolo e spensieratezza. Impossibile conoscere nel dettaglio la situazione sanitaria nella quale ci troveremo la prima settimana di marzo, ma Comune e Rai non vogliono e non possono presentarsi impreparati.

E poi, all’orizzonte, c’è sempre l’ipotesi nave da crociera. Altro capitolo di un Festival 2021 che, a suo modo, entrerà nella storia.

Intanto questa mattina la giunta matuziana ha dato l'ok alla convenzione che disciplina il rapporto tra Comune e Rai Pubblicità. Per la prima volta viene disciplinato il rapporto tra i due Enti per la pianificazione delle molte iniziative legate al Festival e che animano diversi angoli di Sanremo. Un impegno di massima per definire anche le zone che saranno location della kermesse, su tutte: piazza Colombo, via Matteotti e piazza Borea d'Olmo.