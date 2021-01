Da oggi Liguria in zona 'gialla': prime conferme sul Dpcm del 16 gennaio, nuova stretta alla 'movida'

Dopo le anticipazioni di ieri (QUI) arrivano le prime conferme sul Dpcm in preparazione da parte del Governo, che dovrebbe scattare il 16 gennaio.

Sono previste nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, visti gli ultimi episodi di assembramento e feste illegali. Potrebbe essere infatti vietato anche l'asporto dai bar a partire dalle 18, facendo rientrare anche le regioni in zona gialla come è da oggi la Liguria. Saranno quindi consentite solo le consegne a domicilio, ma la proposta sarà comunque sottoposta alle regioni. Confermata anche la possibilità di instaurazione delle zone bianche, anche se serve un indice Rt sotto 0,5.

Rimarrà il coprifuoco alle 22 e potrebbe essere prolungato il divieto di spostamenti anche tra regioni in zona gialla mentre è stata smentita la possibilità che tutte le regioni vengano dichiarate in zona arancione, ogni weekend.

Brutte notizie per gli appassionati di sci, visto che si va verso un rinvio dell'apertura dell'impianti ma, anche in questo caso, si attende il parere dei tecnici sulle nuove proposte che arriveranno dalle regioni. Nelle regioni gialle potranno riaprire i musei mentre lo stato di emergenza potrebbe essere prolungato al 30 aprile e non al 30 giugno come trapelato ieri.

Stamattina, in video conferenza, è prevista una riunione del Ministro Francesco Boccia con Regioni, Anci e Upi e sarà presente anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. Questo, nel corso di un’intervista rilasciata ieri a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3, ha detto: "C'è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma, nei giorni precedenti al Natale, c'è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste. Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Con l'ultima ordinanza abbiamo già stretto i parametri. C'è pure la variante inglese e quindi mantenere alta l'asticella di attenzione è fondamentale”.

Intanto da oggi la nostra regione è in zona gialla e, quindi, possono aprire regolarmente fino alle 18 ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie e gelaterie. Quindi solo asporto fino alle 22. Attenzione perché nei ristoranti o nei bar non potranno essere sedute più di quattro persone allo stesso tavolo, con l’obbligo della mascherina quando ci si muove negli spazi comuni.

Ci si può spostare in altre regioni solo motivi di lavoro, salute e necessità e si può far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Si possono andare a trovare i figli se vivono con l'altro genitore separato in un'altra regione e si può andare nella seconda casa, se si trova nella stessa regione. In un’altra si può andare solo se è necessario un intervento di manutenzione urgente.

Infine tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti con le solite regole del contingentamento e degli accessi limitati.