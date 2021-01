Ventimiglia: nel 2020 +20% sulle donazioni di sangue, Rigo (Croce Rossa) "Obiettivo eccezionale raggiunto"

Il centro Raccolta Sangue di Ventimiglia chiude il 2020 con un incremento del 20% sulle donazioni. Un dato significativo come ha sottolineato il presidente del comitato della Croce Rossa della città di confine, Sergio Rigo: “Un risultato importante in questo ‘annus horribilis’ e un obiettivo eccezionale raggiunto”.

“Rispetto agli anni scorsi abbiamo registrato un considerevole aumento, il 20% in più rispetto all’anno più fruttifero per le donazioni di sangue. - sottolinea - Ci tengo a ringraziare per questo il direttore sanitario, il dott. Edoardo Bonino, l’infermiera professionale Paola Costamagna, la volontaria Silvana Minuto e soprattutto i tantissimi donatori e donatrici che hanno permesso di arrivare questo risultato.