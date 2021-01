La Befana vien dal Mare di Arma di Taggia al tempo del Covid raggiunge i bimbi in videochiamata

Perla sua festa, la "Befana che viene dal mare" di Arma di Taggia, ha fatto numerose videochiamate lasciando di stucco i bambini armesi. Alla simpatica vecchina sono state fatte molte domande, sull'età, sulle sue rughe e sulla sua vita giornaliera.



Un successo per Arma Pesca che ogni anno propone la simpatica iniziativa ma al tempo del Covid, anche la Befana armese si è dovuta adeguare alle misure precauzionali. Domani la Befana tornerà a salutare i bambini, collegandosi in video chiamata con la scuola dell’infanzia di Arma di Taggia. Sarà un momento significativo per questi bambini al ritorno a scuola dopo le vacanze invernali.