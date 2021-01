Maltempo: neve nell'entroterra, leggermente imbiancata San Romolo mentre cresce a Verdeggia e Melosa (Foto e Video)

Come da previsione di questa mattina, pioggia e deboli nevicate sono stati a colpire la nostra provincia. Al momento la precipitazione diventa nevosa sopra i 600 metri e la zona più colpita è l’entroterra di Sanremo.

Si sta imbiancando la frazione di San Romolo, anche la pioggia si trasforma in neve già da Borello. Sulle altre montagne viene segnalata una fitta nevicata a Colle Melosa e Gouta, mentre in Valle Argentina la neve è solo poco sopra Triora e nuovamente a Verdeggia. Non si registrano problemi alla scarsa circolazione mentre continua a scendere la coltre bianca sulla A6 Savona-Torino e sulle autostrade che portano al Nord.

Nel primo pomeriggio, proprio sulla A6 si era anche in traversato un camion e la direzione dell’autostrada aveva momentaneamente chiuso la carreggiata. Al momento le temperature mantengono alta la quota neve e la precipitazione viene segnalata nevosa dal passo Ghimbegna verso Bignone, monte Ceppo e Bajardo mentre sotto è pioggia.

Sono già diversi i sanremesi che sono arrivati fino a San Romolo per vederla imbiancata, anche se al momento la nevicata è di bassa intensità. Per quanto riguarda le prossime ore la perturbazione rimarrà sulla nostra zona almeno fino al tardo pomeriggio e potrebbero ancora verificarsi precipitazioni.

Secondo l’Arpal è previsto un miglioramento nel corso della serata-nottata ma, attenzione, perché domani è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che porterà pioggia e neve sopra i 600 metri.