Coronavirus: stazionario il rapporto tamponi-positivi (7,55%), 5 morti ma aumentano ospedalizzati e terapie intensive

Stazionario il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. A fronte di 2.700 tamponi molecolari sono infatti stati 204 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 13,23 pari al 7,55%.

Nella nostra provincia sono stati 3 i nuovi positivi mentre nel savonese 65. A Genova 119 e a Spezia 15 mentre sono 2 quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono stati 5 i morti tra il 2 e il 3 gennaio, dei quali nessuno nella nostra provincia.