Sanremo: il PalaFestival sarà cruciale per i rapporti con la Rai, Biancheri “È una questione fondamentale” (Video)

Il 31 agosto Giovanni Toti l’aveva detto senza tanti giri di parole durante la sua visita a Sanremo: “Il PalaFestival in piazza Colombo? Chi l’ha detto che non può essere il nuovo Ariston?”. Ormai non è più un segreto: la Rai chiede a gran voce che il Festival venga portato al di fuori dell’Ariston, tanto da farne uno dei cardini per il rinnovo della convenzione con il Comune di Sanremo.

L’argomento è stato lungamente dibattuto anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo, con l’articolato intervento del sindaco Alberto Biancheri che ha toccato chiaramente anche l’argomento PalaFestival. Il primo cittadino ha riferito l’opinione dei vertici Rai in merito: “Mi hanno detto “Siamo ben contenti che si investa sul Festival in città, ma che obiettivi avete per il futuro? Perché noi chiediamo un PalaFestival”. Nel nuovo confronto con la Rai bisognerà portare qualche innovazione, qualche strumento in più, e quello del PalaFestival sarà un punto molto importante. Non è una questione contro l’Ariston e Walter Vacchino, ma è un punto fondamentale perché oggi all’interno dell’Ariston ci sono delle difficoltà e questo non lo dico io, ma la Rai. Dobbiamo iniziare a capire su quale orientamento vogliamo andare e su cosa ci dobbiamo basare per le prossime trattative”.

L’intervento del sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale