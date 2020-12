“Il giardino della Biodiversità - La mia vita tra piante selvatiche, insolite e misteriose” di Marco Damele, un best seller per gli amanti della natura

“Il giardino della Biodiversità - La mia vita tra piante selvatiche, insolite e misteriose” (Edizioni Zem)" dell'agricoltore botanico di Camporosso, Marco Damele, è diventato in queste settimane un bestseller per gli amanti della natura e delle piante facendo sì che, cultura e natura, diventino un binomio perfetto.

Soltanto le piante e i libri si ribellano allo standard e all’emergenza coronavirus. È questa la loro forza, forse la loro ultima prerogativa. Il libro non conosce età, malattia, quarantena, non passa di moda, non segue stili al di fuori di quelli, del tutto personali, che l’autore ha voluto e vuole trasmettere.

Le piante, da sempre presenti sul pianeta, diventano oggi più che mai l’immagine di una resistente libertà in una situazione di incertezza e paura. In questi anni nel piccolo viaggio nel mondo della scrittura, Damele ha pubblicato diversi volumi sulle piante che hanno spaziato dalla cucina, dall’alimentazione, dal recupero della biodiversità in agricoltura, alle tradizioni contadine; un percorso di conoscenza e di riflessione del nostro territorio che oggi possono trasformarsi in conforto in un momento in cui bisogna rimanere a casa e ritrovare stimoli e sensazioni talvolta perdute. Leggere un libro e coltivare una pianta aiutano a stare insieme a sentirsi uniti e realmente partecipi di un’emergenza fino a qualche mese fa inimmaginabile.