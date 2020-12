Taggia: domani aprirà la strada Umberto Napoli, Conio "Beuzi è finalmente più vicina al centro"

Domani, sabato 19 dicembre, alle 7 aprirà la strada Umberto Napoli che collegherà Beuzi a Taggia. Le opere e la segnaletica sono state completate e quindi il sindaco ha emanato un'ordinanza per autorizzare il transito a tutti i veicoli.

Risale al 2003 l’accordo tra Idroedil e Comune, alla base di questa importante strada. Umberto Napoli, padre del consigliere comunale Luca, ne è stato ideatore e principale promotore insieme a Carlo Ghilardi. La parola fine, sulla strada è arrivata soltanto negli ultimi 2 anni. Nel 2018, il Comune di Taggia ha approvato lo schema di convenzione per il rinnovo integrale dell’accordo, poi formalizzato nel 2019. La convenzione prevedeva la realizzazione di una strada che garantisse l’accesso alla discarica pubblica, in località Colli ma che al contempo consentisse di collegare adeguatamente la frazione Beuzi. Ultimo passaggio ma di fondamentale importanza, il fatto che i soggetti attuatori, Immobiliare Colli srl e Idroedil srl cedessero gratuitamente al Comune di Taggia il succitato tratto di strada, terreni compresi, una volta ultimati i lavori.

“E’ un momento di grande importanza per la nostra cittadina e di grande soddisfazione. L’apertura di questa strada è un risultato importantissimo per il beneficio che darà a tanti cittadini che da troppi anni aspettavano questa via di collegamento che avvicinasse Beuzi al centro di Taggia” - spiega il sindaco Conio.