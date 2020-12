Taggia: 'Easy job', un progetto innovativo finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

All’inizio del 2020 il Comune di Taggia ha avviato un progetto innovativo finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sul sito istituzionale www.taggia.it è attualmente possibile da un lato inserire i propri dati relativi a richieste di lavoro di persone in cerca di occupazione e dall’altro, raccogliere le eventuali offerte da parte degli imprenditori.

“Si tratta di un servizio che in primavera stava raccogliendo il favore di molti lavoratori e datori di lavoro – segnala l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni -. Purtroppo, per l’aggravarsi della situazione sanitaria ed economica a causa del covid 19, la nostra iniziativa ha registrato un forte rallentamento nell’offerta di lavoro. Attualmente però registriamo una leggera ripresa delle segnalazioni che ci fa sperare in una seppur lenta inversione di tendenza.

Invitiamo quindi operatori economici e lavoratori ad utilizzare easy job all’interno del nostro sito, ai link: per disoccupati QUIhttps://comune.taggia.im.it/categoria-non-categorizzato/1371-easyjob-disoccupato-home.html, per i datori di lavoro QUI contribuendo ove possibile ad invertire una tendenza negativa con cui dovremo fare purtroppo i conti ancora per un certo periodo.

In una situazione di estrema difficoltà, anche dal punto di vista operativo interno alla nostra struttura comunale, stiamo comunque cercando di avviare alcune iniziative di collaborazione con le categorie produttive e con coloro che operano in vari livelli nel mondo del lavoro nell’ambito del nostro territorio".