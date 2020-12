Imperia: il Partito Democratico interviene sulla situazione di incertezza della locazione nei locali seminterrati della scuola Sauro

Il Partito Democratico della città di Imperia interviene in merito alla situazione della locazione nei locali seminterrati della scuola Sauro.

“La Segreteria del PD imperiese vuole ancora una volta richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’attuale situazione della Scuola Sauro di Imperia dove tre classi, inizialmente riallocate nei seminterrati dell’istituto, sono oggi provvisoriamente ospitate dall’IPSIA Marconi, vista l’attuale sospensione delle lezioni in presenza per le scuole secondarie superiori, dovuta alla pandemia.

La storia è fin troppo nota e ha visto uno sconcertante susseguirsi di decisioni nel cui merito non possiamo ovviamente entrare e che lasciamo ai tecnici preposti, che ha condotto all’attuale precaria sistemazione.

Ci limitiamo a ricordare come l’Amministrazione Comunale sia l’ente proprietario degli edifici scolastici che ospitano le scuole primarie e secondarie di primo grado e quindi responsabile, a termini di legge, della relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Rivolgiamo quindi un appello all’Amministrazione Comunale, che tanto si pregia di ‘non lasciare indietro nessuno’, ma che è stranamente silente sulla problematica in questione, sollecitando con forza gli interventi atti a ricondurre la situazione nella normalità, a tutela della salute e del diritto allo studio dei nostri ragazzi".