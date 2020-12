Domani alle 20 anteprima mondiale in streaming di 'Maryam of tyson' della sanremese 'Fiori di Sambuco'

Domani alle 20 premiere mondiale su YouTube in streaming del film ‘Maryam of tyson – Cap 1 - Escape to Ephesus’, per la regia di Qvq, con Camilla Nardini nei panni di Maryam e Giuseppe Laureri nei panni di Giovanni Evangelista.

Il film è prodotto dalla sanremese ‘Fiori di Sambuco Film’ ed è il prologo del secondo capitolo ‘Theotokos’, che uscirà sempre in streaming la vigilia di Natale alle 20, in anteprima mondiale vista la chiusura dei cinema.

La storia della Madre di Dio dopo la morte di Gesù sarà quindi disponibile gratuitamente su YouTube per Natale, sottotitolata e in alta definizione sul canale della ‘Fiori di Sambuco’ cliccando QUI.